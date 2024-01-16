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20:41, 16 января 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело о превышении полномочий при реконструкции оперного театра

В Саратове возбудили дело о превышении полномочий при реконструкции театра

Фото: Юрий Набатов / ТАСС

В Саратове сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о превышении полномочий при освоении средств, выделенных на реставрацию Театра оперы и балета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Подозреваемым стал бывший председатель Комитета по реализации инвестиционных проектов
в строительстве Саратовской области.

По данным силовиков, в 2020 году фигурант организовал подписание универсально-передаточных актов и договоров ответственного хранения оборудования, хотя знал, что подрядчик его не закупил и не поставил. В результате ущерб бюджету составил более 165 миллионов рублей, которые были незаконно перечислены на расчетный счет подрядчика.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области чиновница выделила 3 миллиона рублей из бюджета на ремонт бани мужа.

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      Илона Палей
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