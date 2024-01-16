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15:15, 16 января 2024Россия

Госдума осудила предложение по сносу советского памятника в Болгарии

Госдума приняла заявление в защиту памятника «Алеша» в болгарском Пловдиве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума России осудила планы болгарский властей снести советский памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдив. Об этом стало известно из пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого доступна на сайте Госдумы.

Парламентарии выразили крайнее возмущение в связи с предложением членов муниципального совета Пловдива демонтировать памятник до конца 2024 года.

«Призываем членов муниципального совета Пловдива не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культур», — говорится в заявлении Госдумы.

Депутаты напомнили, что прообразом Алеши, памятник которому возвели по инициативе Болгарии, стал солдат Красной армии Алексей Иванович Скурлатов, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Пловдивом и Софией.

10 января стало известно, что депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать и перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Предполагается, что вопрос будет включен в повестку дня городского совета. В случае его принятия городские власти распорядятся демонтировать и перенести памятник.

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      Никита Абрамов
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