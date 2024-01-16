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02:17, 16 января 2024Культура

Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом еды в аэропорту Доминиканы

Певца Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом продуктов в аэропорту Доминиканы

Хулио Иглесиас. Фото: Juan Medina / Reuters

Певца Хулио Иглесиаса задержали с чемоданом еды в аэропорту Доминиканской республики. Об этом сообщает Dominican Today.

80-летний артист летел с Багамских островов. Сотрудники таможни обнаружили у него более 40 килограммов продуктов, в том числе мясо, ягоды, овощи и фрукты. Однако санитарные нормы Доминиканы запрещают ввоз таких товаров частными лицами.

В результате Иглесиаса задержали на несколько часов, позже содержимое чемодана изъяли.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Бритни Спирс за вождение без прав. Также у певицы обнаружили задолженность в размере 1140 долларов (около 114 тысяч рублей) за нарушения правил дорожного движения.

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      Юлия Мискевич
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