Российская супермодель Ирина Шейк снялась без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует в черном свитере с изображениями белых звезд, сидя на раковине. При этом Шейк раздвинула ноги и согнула их в коленях. На размещенном снимке видно, что она решила отказаться от трусов на время съемки, прикрыв интимные части тела рукой.

В свою очередь, визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Вдобавок стилисты уложили ее волосы в небрежные локоны и оформили челку.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк отметила день рождения в откровенном наряде. 6 января манекенщица отпраздновала 38-летие в компании друзей в нью-йоркском ресторане The Polo Bar. Модель появилась на публике в прозрачном облегающем платье цвета хаки, отказавшись при этом от бюстгальтера.