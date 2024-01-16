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22:45, 16 января 2024Мир

Стало известно о снижении Израилем интенсивности боевых действий в Газе

Белый дом: Израиль переходит к боевым действиям низкой интенсивности в Газе

Фото: Abdul Rahman Salama / Global Look Press

Израильские военные переходят к боевым действиям низкой интенсивности в секторе Газа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что «переход к менее интенсивным операциям в секторе Газа является позитивным шагом». По словам Кирби, снижение интенсивности боев и вывод части войск позволит жителям Газы вернуться на север анклава. Пока Израиль готовится снизить интенсивность боевых действий, США увеличат объем гуманитарной помощи для палестинцев, указал он.

«Менее интенсивные операции в Газе должны позволить не только сократить число жертв среди мирного населения, но и обеспечить более надежное распределение помощи в предстоящий период», — добавил он.

Ранее стало известно, что управлять сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут палестинцы.

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      Марина Совина
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