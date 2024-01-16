Полковник раскрыл подробности о появившейся у страны ЕС модификации F-16

Полковник Матвийчук: F-16 модификации Block 70 мало отличается от самолетов ВСУ

Американский истребитель F-16 в модификации Block 70 называется самым опасным, но на самом деле он мало чем отличается от самолетов, имеющихся на вооружении Украины. Подробности о появившихся у страны ЕС самолетах в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Словакия получила обычный облегченный вариант F-16, который не используется вооруженными силами США. Он мало чем отличается от той фанеры, которая сейчас есть у Украины. Это обычный ширпотребовский самолет, который дают всем нуждающимся в обмен на интересы США», — сказал военный.

Он допустил, что истребители могут затем передать Украине, но заметил, что для эффективного ведения боевых действий с их помощью необходимо порядка 200-250 самолетов.

«10 и даже 50 самолетов никакой роли не сыграют. Они должны работать в единой системе, для этого и предназначались. Должны работать с крылатыми ракетами, наземными войсками. А так будет просто эпизодическое применение», — считает Матвийчук.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Словакии получили первые два истребителя F-16 версии Block 70, которую считают самой опасной модификацией самолета. Отмечается, что Словакия подписала контракт на поставку 14 самолетов на сумму 1,8 миллиарда долларов в 2018 году.