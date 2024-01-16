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13:32, 16 января 2024Наука и техника

В США рассказали о прибытии самых опасных F-16 в Восточную Европу

MWM: Словакия получила первые истребители F-16 в самой опасной модификации

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Словакии получили первые два истребителя F-16 версии Block 70, которую считают самой опасной модификацией самолета. О возможностях прибывших в Восточную Европу истребителей рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Словакия подписала контракт на поставку 14 самолетов на сумму 1,8 миллиарда долларов в 2018 году. Новые самолеты заменят истребители МиГ-29, которые Словакия передавала Киеву.

«Заказанные Словакией истребители F-16 Block 70 считаются истребителями поколения 4+ с авионикой, не уступающей по своей сложности новейшим истребителям-невидимкам F-35, и являются самыми совершенными из когда-либо произведенных F-16», — пишет издание.

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Основным преимуществом истребителя стала радиолокационная станция AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). При этом самолет получил двигатель F110-GE-129, который слабее модификации F110-GE-132, устанавливаемой на F-16 Block 60.

В публикации предположили, что показатели готовности истребителей ВВС Словакии будут выше, чем у стран, эксплуатирующих истребители пятого поколения F-35. Это обусловлено менее сложной конструкцией самолета четвертого поколения.

В декабре 2023 года издание The National Interest писало, что радар F-16 Fighting Falcon модификаций Block 70\72 наделяет самолет характеристиками истребителей пятого поколения.

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      Даниил Иринин
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