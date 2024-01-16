Из России запустят прямые рейсы в Азию на Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять прямые рейсы во Вьетнам и на Филиппины

Российская авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять прямые рейсы в Азию на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 25 февраля запустят регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта — в Манилу (Филиппины) с технической посадкой для дозаправки в Китае. Представители перевозчика отметили, что авиационные власти КНР уже выдали соответствующие разрешения.

По первому маршруту самолеты будут летать два раза в неделю, а по второму — один раз в неделю. В авиакомпании также добавили, что продажи билетов на рейсы во Вьетнам и на Филиппины пока не открыты, однако старт продаж состоится в ближайшее время.

Ранее в АТОР рассказали, что россиянам в 2023 году стали доступны 40 стран с прямыми рейсами. Известно, что в 2022 году долететь без пересадок россияне могли только в 32 страны.

