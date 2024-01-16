Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа

Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа

Южные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Об этом сообщает израильский 12-й канал.

По последним данным, всего было выпущено около 50 ракет. На публикуемых кадрах запечатлена работа системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

Как уточняет портал Ynet, обстрелу подвергся город Нетивот на юге страны. Сообщается, что ракета попала в здание магазина. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Израиль обвинил палестинскую радикальную группировку ХАМАС в ракетных обстрелах из гуманитарных зон на юге сектора Газа, где ищут убежища тысячи палестинцев.