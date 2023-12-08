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09:54, 8 декабря 2023Мир

Израиль обвинил ХАМАС в ракетных обстрелах из гуманитарных зон

Израильские военные обвинили ХАМАС в ракетных обстрелах из гуманитарных зон
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль обвинили ХАМАС в ракетных обстрелах из гуманитарных зон на юге сектора Газа, где ищут убежища тысячи палестинцев. Об этом сообщает The New York Times.

Израильские военные разместили карты, спутниковые фотографии и видео, на которых, по их словам, показано, что в сторону Израиля было выпущено 14 ракет из нескольких мест, включая Аль-Маваси. По словам групп помощи, тысячи людей укрывались там в шатких палатках, сделанных из глины, дерева и пластика, с небольшим количеством еды, лекарств и воды.

Отмечается, что это усилило опасения об отсутствии во всем анклаве действительно безопасных мест для мирных жителей.

Израильская армия заявила, что ХАМАС «оскорбляет население сектора Газа, используя его для своих террористических актов»

По данным газеты, на видео не показаны запуски ракет, а показана стартовая площадка до и после заявленных запусков. The New York Times не смогла проверить утверждение о том, что с этого места были выпущены ракеты.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа.

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      Анжелика Бережная
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