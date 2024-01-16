Известная модель снялась в откровенных образах

Британская актриса и модель Хелен Флэнаган снялась в откровенных образах для бренда нижнего белья Ann Summers. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 33-летняя известная манекенщица показала фигуру в прозрачной ночной сорочке и трусах с высокой посадкой. Кроме того, она примерила комплект нижнего белья голубого цвета, состоящий из кружевного бюстгальтера и трусов. Также знаменитость предстала перед камерой в прозрачном боди, оформленном цветочными аппликациями.

На время съемки визажисты сделали девушке макияж в нюдовых оттенках. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

В декабре 2023 года Флэнаган также показала оголенное тело. Тогда знаменитость позировала на фото с подругой в нежно-розовом раздельном купальнике, который состоял из плавок, бюстгальтера и завязанной в виде юбки накидки.