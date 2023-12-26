Известная модель показала оголенное тело

Британская актриса и модель Хелен Флэнаган показала оголенное тело. Соответствующий кадр опубликован в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость позировала на фото с лучшей подругой в нежно-розовом раздельном купальнике, состоящем из плавок, бюстгальтера и завязанной в виде юбки накидки. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь и живот.

Кроме того, Флэнаган распустила светлые волосы средней длины, завитые в крупные локоны, и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «С днем рождения одну из самых лучших подруг. Очень тебя люблю», — подписала она снимок.

Ранее в декабре жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье, демонстрируя подтянутую фигуру с кубиками пресса.