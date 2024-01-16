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10:40, 16 января 2024Бывший СССР

Казахский министр заявил о контроле над ситуацией с яйцом

Министр Шаккалиев: в Казахстане ситуация с яйцом находится под контролем

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Ситуация с ценами на яйца в Казахстане находится под контролем. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, его слова передает агентство КазТАГ.

«У нас ситуация, можно сказать, что она с яйцом под контролем», — заявил он в ходе брифинга.

По словам казахского чиновника, за последнее время цены на яйца выросли примерно на 2,5 процента. Однако он объяснил такие колебания сезонным повышением потребления. Кроме того, Шаккалиев подчеркнул, что республика полностью обеспечивает себя продукцией и проблем с перетоком яиц в Россию обнаружено не было.

Министр утверждает, что с ключевыми производителями яиц в Казахстане был заключен меморандум, в соответствии с которым они обязались обеспечивать внутренний рынок.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты. В сего в стране к ним относятся 19 товаров, включая соль, муку, хлеб и другие.

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      Александр Курбатов
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