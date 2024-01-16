Китайские автобренды обяжут производить электронику в России

Китайских производителей обяжут локализовать автоэлектронику в России

Российские власти планируют обязать китайских автопроизводителей локализовать производство электроники для авто в РФ. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

Такое решение было принято в рамках совещания замглавы ведомства Василия Шпака с российскими производителями автомобилей и автоэлектроники. Мера коснется тех автобрендов из КНР, которые хотят запустить свое производство на территории РФ — для них будет сформирован график локализации автоэлектроники.

«За последние два года доля автомобилей на китайских платформах в России значительно выросла. При этом локализация этих машин в части автоэлектроники, как правило, ограничивается установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС», — отметил замглавы Минпромторга.

Шпак подчеркнул, что выпуск критичных автокомпонентов в России является вопросом национального технологического суверенитета. Он напомнил, что именно автоэлектроника обеспечивает значительную часть функционала современных машин, занимая до 40 процентов себестоимости авто.

Ранее стало известно, что на российском рынке в 2023 году официально появились 19 новых автомобильных брендов из Китая. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), за прошедшие 12 месяцев поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.