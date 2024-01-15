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11:58, 15 января 2024Экономика

В России за год появились 19 новых китайских автобрендов

РОАД: в 2023 году на рынок РФ официально вышли 19 новых китайских автобрендов

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

На российском рынке в 2023 году официально появились 19 новых автомобильных брендов из Китая. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщает РИА Новости.

За прошедшие 12 месяцев официальные поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia, перечислили в РОАД. Всего число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29, сообщили в ассоциации.

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При этом, по словам представителей РОАД, с учетом автомобилей из КНР, которые поставляются в Россию неофициально (компании не имеют в РФ своего представительства), количество китайских брендов на отечественном рынке «минимум в два раза больше».

Ранее стало известно, что большинство машин на российском рынке новых автомобилей в декабре 2023 года оказались китайскими. По данным аналитического агентства «Автостат», по сравнению с 2022 годом доля автомобилей из КНР выросла почти вдвое и достигла 61 процента (37 процентов годом ранее).

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