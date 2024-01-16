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09:57, 16 января 2024Мир

КНДР уберет из конституции мирное объединение с Южной Кореей

Ким Чен Ын решил убрать из конституции КНДР мирное объединение с Южной Кореей

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил убрать норму о мирном объединении с Южной Кореей из конституции КНДР. Об этом пишет Bloomberg.

С таким заявлением Ким Чен Ын выступил на заседании Верховного народного собрания (ВНС) КНДР. Он подчеркнул, что отношения между Северной и Южной Кореей закрепляются как отношения между двумя враждебными и воющими государствами.

«В этом отношении я думаю, что необходимо пересмотреть некоторое содержание Конституции КНДР», — заявил лидер КНДР. Он также напомнил, что распустил ведомства, отвечавшие за процесс мирного объединения.

Издание отмечает, что заявления Ким Чен Ына могут быть давлением на консервативного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который занял жесткую позицию в отношении Пхеньяна. По мнению журналистов, лидер КНДР пытается повлиять на предстоящие парламентские выборы в Южной Корее в пользу более умеренных партий, выступающих за сближение с Пхеньяном.

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством. Он призвал уделить первоочередное внимание укреплению сил сдерживания ядерной войны и обороны. С таким заявлением он выступил на фоне учений северокорейской артиллерии.

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      Юрий Леонов
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