Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея стала враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведет конфронтационную политику и в итоге стала самым враждебным государством. Его слова приводит агентство ЦТАК.

«Она [Республика Корея] долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим», — передает агентство.

По словам политика, КНДР «должна признать эту неизбежную, необратимую реальность». Кроме того, Ким Чен Ын призвал реагировать надлежащим образом — уделить первоочередное внимание укреплению сил сдерживания ядерной войны и обороны.

5 января военные Северной Кореи за два часа осуществили более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. С южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован. Снаряды упали на северокорейской территории.

Ранее стало известно, что Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР.