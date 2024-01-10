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02:54, 10 января 2024Мир

Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея стала враждебным государством
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведет конфронтационную политику и в итоге стала самым враждебным государством. Его слова приводит агентство ЦТАК.

«Она [Республика Корея] долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим», — передает агентство.

По словам политика, КНДР «должна признать эту неизбежную, необратимую реальность». Кроме того, Ким Чен Ын призвал реагировать надлежащим образом — уделить первоочередное внимание укреплению сил сдерживания ядерной войны и обороны.

5 января военные Северной Кореи за два часа осуществили более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. С южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован. Снаряды упали на северокорейской территории.

Ранее стало известно, что Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР.

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      Юлия Мискевич
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