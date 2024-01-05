Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 5 января 2024Мир

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

Yonhap: Сеул объявил эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

Фото: Toby Melville / Reuters

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР. Об этом передает агентство Yonhap.

Администрация района Енпхен города Инчхон объявила об эвакуации жителей дважды — в 12:02 и в 12:30 — 06:02 и 06:30 по московскому времени. Таким образом власти отреагировали на запрос военных, на данный момент они содействуют эвакуации граждан.

Материалы по теме:
«Мы влюбились друг в друга» Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
«Мы влюбились друг в друга»Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
20 января 2021
Северная Корея взорвала узел связи на границе и привела армию в боеготовность Ситуация обостряется. Северная Корея хочет ввести войска в приграничные области
Северная Корея взорвала узел связи на границе и привела армию в боеготовностьСитуация обостряется. Северная Корея хочет ввести войска в приграничные области
16 июня 2020

«Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — отметил представитель местной администрации.

В пятницу, 5 января, армия КНДР в течение двух часов провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. Снаряды упали на северокорейской территории.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о действиях армии КНДР в случае ядерной войны. По его мнению, в таком случае войска должны быть готовы пересечь 38-ю параллель — границу с Южной Кореей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт

      Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

      Бывший греческий министр предрек Европе статус вассального континента

      Повар развеял миф об одном рождественском блюде

      Северная Корея обстреляла южнокорейские острова

      Украинский уклонист заявил об угрозе убийством из-за побега

      Украине предрекли сокращение помощи Запада в 2024 году

      Названы выгодные варианты вложений в 2024 году

      Стало известно об отступлении ВСУ под Артемовском

      В Турции заявили о готовности поставлять яйца в Россию в нужном объеме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости