Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

Yonhap: Сеул объявил эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР. Об этом передает агентство Yonhap.

Администрация района Енпхен города Инчхон объявила об эвакуации жителей дважды — в 12:02 и в 12:30 — 06:02 и 06:30 по московскому времени. Таким образом власти отреагировали на запрос военных, на данный момент они содействуют эвакуации граждан.

«Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — отметил представитель местной администрации.

В пятницу, 5 января, армия КНДР в течение двух часов провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. Снаряды упали на северокорейской территории.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о действиях армии КНДР в случае ядерной войны. По его мнению, в таком случае войска должны быть готовы пересечь 38-ю параллель — границу с Южной Кореей.