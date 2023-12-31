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16:08, 31 декабря 2023Мир

Ким Чен Ын рассказал о действиях армии КНДР в случае ядерной войны

Ким Чен Ын: северокорейские войска должны быть готовы пересечь 38-ю параллель

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Армия КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи. Фрагмент выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР приводит РИА Новости.

По словам Ким Чен Ына, северокорейские войска должны быть готовы пересечь 38-ю параллель — границу с Южной Кореей — в случае возникновения ядерного конфликта.

В связи с этим страна должна продолжать развивать обороноспособность, добавил лидер КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей. Свои слова северокорейский лидер объяснил тем, что Сеул проводит политику «объединения на основе поглощения», которая противоречит курсу по объединению Корейского полуострова на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

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      Алан Босиков
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