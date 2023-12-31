Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения Корейского полуострова

Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

По его словам, Сеул сделал государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы». Ким Чен Ын отметил, что это противоречит курсу по объединению Корейского полуострова на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

Северокорейский лидер также добавил, что Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации «умиротворить» всю территорию Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.

Это не первый раз, когда Пхеньян угрожает Южной Корее ядерным оружием. Ранее Чен Ын заявлял, что Северная Корея готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте.

В начале 2023 года сообщалось, что Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Уточняется, в частности, что для этого Сеул будет задействовать прямые и косвенные контакты с Пхеньяном. Помимо этого, планируется продвижение «смелой инициативы» администрации президента Юн Сок Еля, а также создание правильного вектора объединения среди южнокорейцев.