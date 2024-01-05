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08:23, 5 января 2024Мир

Северная Корея обстреляла южнокорейские острова

Yonhap: КНДР нанесла 200 выстрелов по водам у островов Пэннендо и Енпхендо

Фото: The Defense Ministry of Japan / Reuters

Армия КНДР в пятницу, 5 января, с 9:00 по местному времени в течение двух часов провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что с южнокорейской стороны ущерб не зафиксирован, пострадавших в результате обстрелов также нет. Снаряды упали на северокорейской территории.

Место падения снарядов располагается к северу от Северной границы ограниченной линии на море (NLL), которая де-факто является межкорейской морской границей.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о действиях армии КНДР в случае ядерной войны. По его мнению, в таком случае войска должны быть готовы пересечь 38-ю параллель — границу с Южной Кореей.

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      Марина Совина
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