Командующий Силами обороны Эстонии решил уйти в отставку

Командующий Силами обороны Эстонии Херем досрочно покинет свой пост

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем решил досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает газета Eesti Paevaleht.

Сообщается, что о решении покинуть пост Херем проинформировал министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса.

Полномочия командующего действовали до декабря 2025 года, однако последним его рабочим днем станет 30 июня 2024 года. По словам Херема, его решение взвешено и основано на том, что «лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии».

«Сегодняшние оценки угроз дают основание полагать, что агрессия против Эстонии не произойдет в ближайшие год-два, то есть во время срока моих полномочий. Поэтому сегодня самое время сменить командующего, который сможет подготовить Силы обороны к возникновению угрозы», — заявил он.

Херем командовал Силами обороны Эстонии с декабря 2018 года. Срок полномочий командующего составляет пять лет, однако в октябре 2022 года он был продлен еще на два года.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, по ее мнению, через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Она считает, что такой сценарий возможен, если в конфликте на Украине будет подписан договор о прекращении огня.