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18:35, 16 января 2024Экономика

Курс доллара пережил резкий взлет и падение в течение получаса

Курс доллара внезапно вырос на пять рублей, а потом вернулся к прежним значениям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вечером 16 января курс доллара на Мосбирже внезапно вырос почти на пять рублей, а потом в течение получаса вернулся к прежним значениям, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:05 по московскому времени стоимость единицы американской валюты составляла 87,94 рубля, а уже минуту спустя взлетела до 92,86 рубля. В 17:07 курс доллара скорректировался до 89,62 рубля. После этого он продолжил снижаться, достигнув к 17:36 87,8 рубля. На момент написания материала за доллар на Московской бирже давали 87 рублей 86 копеек.

Как следует из комментария эксперта «БКС Мир Инвестиций» Дмитрия Бабина, в случае столь резкого взлета и падения, пережитого долларом, речь может идти о технической ошибке одного из участников торгов. В таких случаях в торговую систему отправляется крупная заявка на покупку или продажу, в рамках которой, например, ошибочно устанавливается рыночная заявка вместо лимитированной, неправильно указывается цена, объем или направление заявки.

Ранее стало известно, что курс евро опускался ниже отметки в 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года.

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      Дмитрий Воронин
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