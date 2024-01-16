Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в контексте СВО

Лавров: очень ценим поддержку КНДР позиции России в контексте СВО

Москва очень ценит поддержку КНДР российской позиции в вопросах, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, прямая трансляцию встречи доступна в YouTube-канале дипведомства.

«Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами СВО на Украине», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства раскрыл детали переговоров с северокорейской коллегой. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове станет предметом обсуждения на встрече глав МИД.