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13:34, 16 января 2024Мир

Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в контексте СВО

Лавров: очень ценим поддержку КНДР позиции России в контексте СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Москва очень ценит поддержку КНДР российской позиции в вопросах, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, прямая трансляцию встречи доступна в YouTube-канале дипведомства.

«Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами СВО на Украине», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства раскрыл детали переговоров с северокорейской коллегой. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове станет предметом обсуждения на встрече глав МИД.

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