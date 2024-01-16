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12:40, 16 января 2024Мир

Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

Лавров обсудит ситуацию на Корейском полуострове на встрече с главой МИД КНДР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ситуация на Корейском полуострове станет предметом обсуждения на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Детали переговоров раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Прямая трансляцию встречи доступна в YouTube-канале МИД России.

«Из международной повестки дня мы хотели бы продолжить наш доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове, в целом в Северо-Восточной Азии», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр также надеется подвести предварительные итоги выполнения договоренностей саммита президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на космодроме Восточный. «Соответствующая работа уже активно ведется», — добавил он.

По словам Лаврова, Москва ценит поддержку Северной Кореи в вопросе проводимой Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, а также плодотворно оценивает сотрудничество с КНДР на международных площадках.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что визит Путина в КНДР состоится в обозримом будущем. Он отметил, что детали и сроки поездки будут дополнительно согласовываться с Пхеньяном по дипломатическим каналам.

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      Дарья Балацкая
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