Блогер нашел останки загадочно пропавшего в 2013 году человека. Почему полиция больше 10 лет не могла раскрыть это дело?

В США блогер Джеймс Хинкл нашел останки пропавшего в 2013 году Донни Эрвина

В конце декабря 2023 года в США были найдены останки пропавшего в 2013 году мужчины. История его исчезновения была одной из самых загадочных в штате Миссури. «Лента.ру» рассказывает, как блогеру Джеймсу Хинклу удалось раскрыть тайну его исчезновения.

Хинкл заинтересовался поиском людей после таинственного исчезновения девушки в его городе

Одним из самых таинственных нераскрытых полицейских дел в истории штата Миссури, да и всей Америки, остается исчезновение 20-летней Анжелы Хаммонд в городе Клинтон. 4 апреля 1991 года она с женихом Робертом Шафером была в гостях у родителей. Потом отвезла Шафера домой и отправилась кататься по городу с подружкой Кайлой. В 21:15 Хаммонд остановилась около телефона-автомата и позвонила Шаферу.

Они болтали около получаса. Потом на парковке рядом с телефонной будкой остановился автомобиль. Хаммонд описывала происходящее Шаферу до последнего момента. Водитель, которого юная американка успела описать как неопрятного бородатого мужчину, зашел в соседнюю телефонную будку, но почему-то не смог позвонить.

Хаммонд спросила его, не освободить ли для него телефон? Мужчина ответил отказом, а потом Хаммонд закричала. Последнее что услышал Шафер в трубке были слова неизвестного: «Я все равно звонить не собирался»

Шафер сразу же вскочил в машину и помчался на место. Он утверждает, что ему навстречу попался тот самый пикап. Хаммонд была на пассажирском сиденье и кричала. Шафер попытался преследовать машину злодея, но слишком резко переключил коробку передач при развороте и сломал ее.

С тех пор Хаммонд никто не видел. Масштабные поиски, предпринятые властями и волонтеры не дали никакого результата. Что случилось с молодой женщиной, находившейся на четвертом месяце беременности и собиравшейся замуж, никто не знает.

Фото: Washington National Guard / Handout / Reuters

Теорий было множество, в том числе в исчезновении Хаммонд подозревали Шафера, который якобы был не в восторге от перспективы столь ранней свадьбы и решил избавиться от беременной подружки. В конце концов, вся вышеизложенная история известна только с его слов. Тем не менее ничего доказать не удалось, как и найти хоть какие-то внятные улики.

Дело о похищении Хаммонд потрясло Клинтон, но, вероятно, наибольшее впечатление оно произвело на Джеймса Хинкла.

Это никогда меня не оставляло. Что человек может исчезнуть вот так, в один момент. Это запомнилось на всю жизнь Джеймс Хинкл интервью The Washington Post

С тех пор он начал интересоваться всеми случаями исчезновения людей в родном Миссури. Позже Хинкл, работающий видеографом, сам начал заниматься поиском людей. Для этого он использует беспилотники для осмотра территорий с воздуха и сонары, чтобы исследовать водоемы.

Дональд Эрвин пропал по дороге в магазин

Утром 29 декабря 2013 года 59-летний житель города Камдентон, штат Миссури, Дональд Эрвин отправился за сигаретами. Около шести часов утра он сел в свой автомобиль Hyundai Elantra и поехал на ближайшую заправку, где был магазин. С собой он взял только скидочную карту. На заправку он так и не приехал. С тех пор его никто не видел.

Полицейские поиски результатов не дали. Мужчина тяжело болел, из-за чего ему ампутировали часть ноги. Кроме того, один из бедренных суставов ему заменял протез. Все понимали, что без автомобиля он не мог бы уйти далеко, так как передвигался исключительно на костылях. Это делало исчезновение еще более загадочным, потому что никаких следов автомобиля найти также не удалось.

Скриншот: видео KRCG 13 / YouTube

Семья Эрвина не прекращала поиски девять лет. Основной активисткой была его сестра — Ивонн Эрвин-Боуэн. Она заваливала социальные сетями фотографиями брата, расклеивала его портреты по всему штату, организовывала группы волонтеров для прочесывания местности. С 2014-го по 2023-й она с добровольными помощниками, казалось, перевернула каждый камень в Миссури, но ни единого следа родственника так и не нашла. Женщина призналась, что в конце концов у нее опустились руки.

Я не останавливалась девять лет. Но однажды не пошла его искать. Я буквально отдала это в руки Господа Ивонн Эрвин-Боуэн сестра Дональда Эрвина

Исчезновение Эрвина с годами превратилось для Миссури в одну из главных загадок штата, вместе с делом Анжелы Хаммонд. Действительно, оба исчезли без следа, и хотя в деле Хаммонд явно был криминальный контекст, ни единой зацепки у полиции не было в обоих случаях. «За 10 лет у нас не появилось ни одной улики. Мы искали в Техасе, по всему Миссури, в Канзасе, в Оклахоме…», — признался сержант полиции округа Камден Скотт Хайнс, который возглавлял поиски Дональда Эрвина.

Хинкл больше года занимался поисками Эрвина

Джеймс Хинкл узнал об исчезновении Эрвина в 2022 году от друга. К тому времени он уже занимался поиском людей в свободное время и посчитал своим долгом постараться найти Эрвина. Энтузиаст связался с его семьей, изучил биографию, узнал, где тот жил в детстве, расспросил родных о его физическом и психическом состоянии.

Хинкл пришел к выводу, что Эрвин находится где-то поблизости. Не было никаких признаков того, что мужчина собирался сбежать. Его машина с момента исчезновения не появлялась в полицейских базах данных, что обязательно случилось бы, если бы ее, например, угнали.

Поисковик-любитель начал методично обследовать все водоемы в окрестностях Камдентон, на известняковом плато Озарк. Сначала он осматривал озерца и пруды с помощью дрона, а потом садился в каноэ, оснащенное сонаром, и подробно изучал дно

14 декабря Хинкл заметил нечто подозрительное на дне пруда недалеко от дома Эрвина. Вскоре он вернулся с лодкой, и сонар явно показал нечто, похожее на автомобиль. Хинкл сообщил о находке в полицию. Два дня спустя из пруда достали серебристый Hyundai Elantra Эрвина. Поисковик признался, что заметил машину почти случайно.

Это была моя предпоследняя остановка в тот день. Я должен был осмотреть этот пруд, потом еще один севернее, а потом я собирался домой. Я уже вещи упаковал, когда заметил ее во время последнего пролета Джеймс Хинкл

26 декабря кинологи с поисковыми собаками обнаружили в пруду останки. Пока точно неизвестно, кому они принадлежат, но там же было обнаружено то самое титановое бедро Эрвина. Сомнений в том, что найден именно он, почти нет.

Снимок машины Эрвина, сделанный Хинклом с дрона Кадр: KRCG 13 / YouTube

Причин случившегося никто не знает

Несмотря на то, что одно из самых загадочных дел в истории Миссури раскрыто, пока неизвестно, что именно случилось с Эрвином. Впрочем, некоторые догадки у его родственников и Хинкла есть.

Из-за болезни Эрвин лишился части одной ноги. Незадолго до исчезновения он узнал, что ему придется ампутировать и вторую конечность. Сестра уверена, что это могло стать причиной его исчезновения. «Мой брат сделал то, что сделал, потому что не хотел быть ни для кого обузой», — сказала она.

Он был удивительным человеком. Обожал знакомиться с новыми людьми. Обожал общаться, рассказывать что-то. Он был очень умным и очень спортивным, пока, знаете, пока не потерял ногу Ивонн Эрвин-Боуэн сестра Дональда Эрвина

Из-за потери ноги Эрвин лишился престижной работы программиста и был вынужден переехать с женой в передвижной дом на окраине города. Одним словом, его психологическое состояние в последние годы оставляло желать лучшего.

Теперь родные Эрвина ждут окончательного подтверждения от экспертов, но его сестра призналась, что теперь она впервые за десять лет сможет спать спокойно. «Это было лучшее Рождество в моей жизни. Наконец-то я смогу проводить брата достойно», — сказала она.

Джеймс Хинкл Кадр: KRCG 13 / YouTube

В полиции также поблагодарили Хинкла и признались, что участие поисковиков-волонтеров очень помогает полиции. Как в случае с исчезновением Эрвина, у местных правоохранителей просто не было времени и ресурсов проверять каждый маленький водоем штата, а Хинкл был обеспечен необходимыми средствами, и времени у него было достаточно.

В штате Миссури осталась одно нераскрытое исчезновения

В Миссури осталась одна главная загадка. Исчезновение Анджелы Хаммонд так и остается нераскрытым. Однако в 2021 году появилась неожиданная версия. Оказывается, некий мужчина из Клинтона был полицейским под прикрытием, внедренным в преступную группировку, но его легенду раскрыли.

Утром 4 апреля 1991 года он получил записку с угрозами, в которой бандиты обещали похитить его дочь Анжелу. Сейчас полиция Клинтона считает, что преступник перепутал Энджи Хаммонд с той самой Анжелой. Это только теория, но под ней есть хоть какая-то вещественная основа в виде той самой записки. Впрочем, никакой новой информации по этой версии не было с того самого 2021 года.

Водолазы, обнаружившие машину Эрвина Кадр: Echo Divers / YouTube

По иронии судьбы именно исчезновение Хаммонд позволило 32 года спустя найти Эрвина. Если бы девушку не похитили, Хинкл, вероятно, не заинтересовался поиском людей и не сделал бы свое открытие.