Блогер нашел останки загадочно пропавшего в 2013 году мужчины

Блогер Хинкль из США нашел автомобиль и останки пропавшего 10 лет назад мужчины

Блогер из США обнаружил автомобиль и останки бывшего моряка ВМФ, который пропал в 2013 году. Об этом сообщает The Washington Post.

59-летний ветеран вьетнамской войны Донни Эдвин исчез в декабре 2013-го. Мужчина, проживавший в городе Камдентон, штат Миссури, отправился на своем автомобиле Hyundai Elantra на ближайшую заправку, чтобы купить сигареты. С тех пор его никто не видел, а его исчезновение считалось одним из самых загадочных в истории штата.

Власти и родные Эдвина предприняли множество попыток найти его. Были обследованы холмы и озера известнякового плато Озарк, расположенные радом с Камдентоном, но никаких следов пропавшего или его машины найти не удалось. В 2022 году об исчезнувшем почти 10 лет назад мужчине узнал блогер Джеймс Хинкль, который с 1991 года занимается поиском пропавших, а в последние годы ведет канал на YouTube, где рассказывает о своей деятельности.

Мужчина отметил все возможные места, куда мог отправиться Эдвин, а также сделал запросы во все возможные базы данных, где мог засветиться его автомобиль. Хинкль с самого начала подозревал, что Эдвин мог свалиться на машине в один из многочисленных окрестных водоемов, так как у него отсутствовала часть ноги и он не ушел бы далеко на костылях.

14 декабря 2023-го блогер исследовал при помощи дрона один из прудов рядом с шоссе, по которому пропавший должен был проехать. На дне он заметил странный силуэт, напоминавший очертаниями машину. Мужчина проверил пруд на лодке и убедился, что там находится автомобиль. Он сообщил об этом в полицию.

Перед Рождеством из пруда достали Hyundai Elantra, зарегистрированный на Эдвина. Внутри правоохранители обнаружили останки и бедренный протез, принадлежавший пропавшему. Пока сотрудники офиса шерифа округа и семья Эдвина ждут окончательного подтверждения от экспертов, однако сомнений в том, что на дне пруда был найден именно он, у них почти нет.

Сестра пропавшего, которая самостоятельно искала брата на протяжении всего этого времени, поблагодарила Хинкля. «Это было лучшее Рождество в моей жизни. Наконец-то я смогу проводить брата достойно», — сказала она.

Ранее в Таиланде сотрудники логистической компании обнаружили обутую в кроссовок человеческую ногу среди прибывших из США брикетов картона. Выяснить, кому принадлежала конечность, пока не удалось.