Мексиканскую текилу начнут производить в Подмосковье

«Ъ»: компания Luding Group запустит розлив мексиканской текилы в Подмосковье

Luding Group, являющаяся крупным российским импортером и дистрибьютором алкогольной продукции, получила разрешение от правительства Мексики на розлив текилы в Подмосковье. Выпуск напитка под брендами Don Chiku и La Pavesa планируется начать в январе на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании.

Как ожидается, на КВКЗ будут выпускаться алкогольные напитки в разных ценовых сегментах. Поставщиком сырья (дистиллята), как уточнили в Luding Group, выступит компания Cooperativa Tequilera La Magdalena, выпускающая текилу под брендами Azteca и El Caudillo. При этом в Luding Group не стали раскрывать суммарные инвестиции в запуск марок текилы и примерные объемы планируемого производства.

О планах запуска производства мексиканской текилы на территории России стало известно в конце октября 2023 года. Тогда газета «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца предприятия Павла Победкина сообщила, что Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил соответствующее разрешение от властей латиноамериканской страны.

В то же время отмечалось, что запуск производства крепкого алкогольного напитка планируется осуществить не раньше второго квартала 2024 года. К этому времени, как уточнялось, должен будет вступить в силу ГОСТ, регламентирующий производство напитка.