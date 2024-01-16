МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране для консультаций из-за ударов Ирана

МИД Ирака: посол в Тегеране отозван для консультаций после ракетных ударов Ирана

Ирак отозвал своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по городу Эобиль. Об этом заявили в министерстве иностранных дел (МИД) Ирака, пишет РИА Новости.

«Сегодня, во вторник, Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника, нацеленных на американскую базу в Эрбиле. Как отмечает телеканал Al Hadath, дроны были начинены взрывчаткой.