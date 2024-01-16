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11:19, 16 января 2024Мир

В небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника

Al Hadath: в Ираке сбили три беспилотника, направленных на базу США в Эрбиле

Фото: Azad Lashkari / Reuters

В небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника, нацеленных на американскую базу в Эрбиле. Об этом в социальной сети X сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что направленные на базу США дроны были начинены взрывчаткой.

Ранее в сети появились кадры ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Ираку. Уточняется, консульство США в Эрбиле полностью уничтожено из-за массированных ударов по городу.

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      Дарья Балацкая
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