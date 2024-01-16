В небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника
Al Hadath: в Ираке сбили три беспилотника, направленных на базу США в Эрбиле
В небе над Иракским Курдистаном сбили три беспилотника, нацеленных на американскую базу в Эрбиле. Об этом в социальной сети X сообщил телеканал Al Hadath.
Отмечается, что направленные на базу США дроны были начинены взрывчаткой.
Ранее в сети появились кадры ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Ираку. Уточняется, консульство США в Эрбиле полностью уничтожено из-за массированных ударов по городу.