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10:53, 16 января 2024Мир

Опубликованы кадры ракетного удара КСИР по Ираку

Опубликованы кадры удара Ирана по городу Эрбиль в Ираке
СюжетВзрывы в Иране

В сети появились кадры ракетного удара Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Ираку. Видео было опубликовано в официальном аккаунте Sabereen News в социальной сети X.

Сообщается, что консульство США в иракском Эрбиле полностью уничтожено. На кадрах видно, как местные жители, предположительно, заходят в разрушенное здание американского представительства. Вокруг можно увидеть груды камней и обрушившийся потолок.

На другом видео зафиксирован момент обстрела города. На кадрах видно, как ракета попадает в одно из зданий, затем следует большой взрыв.

Ранее правительство США осудило удары КСИР по Эрбилю. В Госдепартаменте заявили о безрассудстве ракетных ударов Ирана, уточнив, что они подрывают стабильность в Ираке.

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      Дарья Балацкая
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