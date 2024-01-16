Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:53, 16 января 2024Мир

США осудили удары КСИР по иракскому Эрбилю

Госдепартамент: США осуждают ракетные удары Ирана по иракскому Эрбилю
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Paul Marshall / Unsplash

США осуждают ракетные удары, которые совершил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) по городу Эрбилю. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают своего иракского партнера, а также правительство иракского Курдистана в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что американское консульство в Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана.

3 января взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в провинции Керман. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ребенок пострадал после попытки атаки ВСУ на Воронеж. Обломки дрона угодили в жилой дом, в городе введен режим ЧС

      Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года

      Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

      ВСУ пожаловались на «болезненный сегмент» в Крынках

      Россиянам дали советы по окунанию в прорубь на Крещение

      Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

      Глава МИД Украины допустил вооружение бойцов ВСУ лопатами в зоне конфликта

      Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в Айове

      Российские военные пленили после штурма под Купянском бойцов ВСУ

      Захарова заявила о неадекватности главы МИД Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости