США осудили удары КСИР по иракскому Эрбилю

Госдепартамент: США осуждают ракетные удары Ирана по иракскому Эрбилю

США осуждают ракетные удары, которые совершил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) по городу Эрбилю. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают своего иракского партнера, а также правительство иракского Курдистана в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что американское консульство в Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана.

3 января взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в провинции Керман. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).