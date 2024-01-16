Среда обитания
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15:04, 16 января 2024Среда обитания

Море разбушевалось и отрезало жителей российского города от цивилизации

В Керчи из-за разлива моря затопило несколько улиц

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

В Героевском районе Керчи жители нескольких улиц оказались отрезанными от остального города после выхода моря из берегов, передает Telegram-канал «Mash на волне».

Отрезанными от остальной части города оказались жители более 40 домов на Озерной, Гражданской и улице Зои Космодемьянской. Жители не могут отвезти детей в школу, также на улицы не могут попасть машины экстренных служб.

Отмечается, что вода в районе выходит из берегов часто, при этом она разрушает укрепительные сооружения, которые выставляет местная администрация.

Другие подъезды к улицам недоступны, поскольку были раскопаны во время ремонта. Работы по водоснабжению и водоотведению заморозили 16 августа, с тех пор их не продолжали. Местные жители рассказали, что в администрации либо игнорируют жалобы на заморозку работ, либо ссылаются на отсутствие денег.

Ранее в СНТ «Вираж» под Ростовом-на-Дону улицы, а также подвалы десятка домов затопило из-за паводков. По словам местных жителей, подтопления происходят постоянно из-за строительства коттеджей в балках и полях вокруг.

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      Мария Черкасова
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