Поселок под Ростовом-на-Дону превратился в Венецию

В поселке Ростовской области из-за паводка затопило первые этажи домов

Десятки домов под Ростовом-на-Дону затопило из-за паводков. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в СНТ «Вираж» неподалеку от хутора Ленинаван. По словам местных жителей, подтопления происходят постоянно из-за строительства коттеджей в балках и полях вокруг. «Вода заполнила улицы, подвалы, дворы и сегодня уже подошла в дома», — рассказала одна из проживающих в поселке женщин.

В настоящее время уровень воды превышает норму на 20 сантиметров, несмотря на то что спасатели приезжали и пытались откачивать жидкость. На опубликованных в сети кадрах видно, что вода затопила улицу, из-за чего российский поселок стал похож на Венецию.

Ранее в Красноярском крае поселок Стрелка затопило из-за зимних паводков на Енисее и Ангаре. В поселке подготовили пункты временного размещения на 107 человек, на некоторых участках был эвакуирован скот.