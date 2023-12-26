Среда обитания
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20:21, 26 декабря 2023Среда обитания

Река в России вышла из берегов и затопила поселок

Поселок Стрелка в Красноярском крае затопило из-за ледостава на Енисее и Ангаре

Кадр: Telegram-канал «Борус. Люди»

Поселок Стрелка в Красноярском крае затопило из-за зимних паводков на Енисее и Ангаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Река вышла из берегов во время сезонного ледостава и хлынула на приусадебные участки. Усугубило ситуацию и недавнее потепление: температура воздуха 23-24 декабря в этом районе приблизилась к нулю. Уровень воды в Енисее вблизи поселка достиг 823 сантиметров, следующие 50 сантиметров станут критическими.

В Стрелке подготовлены два пункта временного размещения на 107 человек. С некоторых участков эвакуирован скот. Согласно прогнозам, уровень воды в реке пошел на снижение: за последние сутки он опустился на 14 сантиметров.

Ранее из-за разлива реки Алейки подтопило более 20 домов под Калининградом. Бригада углубила русло, чтобы уровень воды снизился.

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      Виктория Клабукова
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