Река в России вышла из берегов и затопила поселок

Поселок Стрелка в Красноярском крае затопило из-за ледостава на Енисее и Ангаре

Поселок Стрелка в Красноярском крае затопило из-за зимних паводков на Енисее и Ангаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Река вышла из берегов во время сезонного ледостава и хлынула на приусадебные участки. Усугубило ситуацию и недавнее потепление: температура воздуха 23-24 декабря в этом районе приблизилась к нулю. Уровень воды в Енисее вблизи поселка достиг 823 сантиметров, следующие 50 сантиметров станут критическими.

В Стрелке подготовлены два пункта временного размещения на 107 человек. С некоторых участков эвакуирован скот. Согласно прогнозам, уровень воды в реке пошел на снижение: за последние сутки он опустился на 14 сантиметров.

Ранее из-за разлива реки Алейки подтопило более 20 домов под Калининградом. Бригада углубила русло, чтобы уровень воды снизился.