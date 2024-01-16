Москивчей предупредили о сильных колебаниях температуры

Вильфанд предупредил о сильных колебаниях температуры в Москве в предстоящие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура в Москве в предстоящие дни будет колебаться под действием циклона. Об этом сообщает ТАСС.

«Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд отметил, что дневная температура в Москве во вторник, 16 января, опустится до минус 3 градусов, в среду — до минус 8-10 градусов, а в ночь на четверг продолжит понижаться до минус 16-18 градусов.

При этом в ночь на пятницу столбики термометров будут находиться на уровне 3-5 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 1 градуса, сказал синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что потепление в Москве и области будет недолгим и закончится к грядущим выходным. По словам эксперта, морозы в Московском регионе и европейской части России начали отступать под влиянием циклона.