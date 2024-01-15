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15:38, 15 января 2024Среда обитания

Москвичам назвали срок окончания оттепели

Синоптик Ильин: потепление в Москве закончится к выходным

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Потепление в Москве и области будет недолгим и закончится к грядущим выходным. Срок окончания оттепели жителям столичного региона назвал синоптик Александр Ильин, передает «360».

По словам эксперта, морозы в Московском регионе и европейской части России начали отступать под влиянием циклона. В понедельник, 15 января, температура в столице выросла до минус четырех градусов. В среду днем ожидается от минус 8 до минус 12 градусов, а к вечеру четверга — от минус двух до минус четырех градусов на фоне очередного циклона.

«Сильных морозов не будет. Температура будет колебаться от нуля до минус двух градусов. И в пятницу не исключена оттепель — до нуля-плюс двух градусов по Москве и Московской области», — рассказал Ильин. При этом к выходных в столицу вернутся морозы. Температура вновь опустится до минус 8-минус 12 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил москвичей о перепадах температур и атмосферного давления с 15 по 21 января.

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      Александра Качан
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