Москвич решил выкинуть мусор в лифт и разгневал соседей

Житель столичного района Марьино решил выкинуть мусор в лифт

Житель дома в московском районе Марьино решил выкинуть мусорные пакеты в лифт, передает Telegram-канал «Москва 125».

Инцидент произошел в доме №42, Новочеркасского бульвара. На опубликованной фотографии в лифте лежат пять мусорных пакетов. Отмечается, что соседи были вынуждены сами доносить мусор до помойки. При этом личность соседа установить пока не удалось.

Ранее в Новосибирске жители дома решили вызвать спасателей из-за неприятного запаха, доносившегося из одной из квартир. Отмечалось, что проживающая в квартире женщина не реагировала на стук в дверь и не выходила на связь. По приезду специалистов оказалось, что источником неприятного запаха стали антисанитарные условия в квартире.