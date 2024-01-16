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08:47, 16 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о возможности плюсовой температуры на Крещение

Метеоролог Вильфанд: погода на Крещение будет теплой

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

Погода в Москве на Крещение будет довольно теплой, при этом возможна плюсовая температура. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам метеоролога, температура в пятницу, 19 января, окажется выше многолетних значений на четыре градуса — в этот день столбики термометров поднимутся до минус четырех — плюс одного градуса Цельсия. Он добавил, что в Крещенскую ночь местами прогнозируется сильный снегопад. Что касается ночной температуры, то она составит минус три-пять градусов, при этом в некоторых районах Московской области будет до восьми градусов мороза.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что температура в столице в ближайшие дни будет колебаться под влиянием циклона.

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      Полина Кислицына
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