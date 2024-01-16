Массовые новостройки в Москве подорожали

«Метриум»: «квадрат» в московских новостройках подорожал на 23 процента

Стоимость квадратного метра жилплощади в новом фонде выросла на 23 процента. О ситуации на столичном рынке недвижимости по итогам 2023 года сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Метриум».

В среднем цена «квадрата» в массовых новостройках поднялась выше 326 тысяч рублей. За год на продажу было выставлено 19,65 тысячи лотов. Из них 17,7 тысячи вариантов составили квартиры и 1,9 тысячи — апартаменты. К концу 2023-го предложение упало на 25 процентов. Сокращение объемов экспозиции директор компании Руслан Сырцов объясняет повышенным спросом покупателей и снижением активности застройщиков.

За квадратный метр в квартире просят в среднем 332 тысячи рублей (прирост на 24 процента) и 262 тысячи рублей — в апартаментах (на 7,4 процента). Самые дорогие лоты расположены в Западном административном округе столицы — там ценник доходит до 379 тысячи рублей. На северо-западе Москвы средняя стоимость составляет 339 тысяч рублей. На востоке и юге города квадратный метр в новостройке стоит около 329 тысяч рублей.

Интерес россиян к первичному жилью в 2023 году связан с повышением ключевой ставки и новостями об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке с Нового года. При этом к декабрю прошлого года доля ипотечных договоров долевого участия в этом сегменте рынка составила рекордные 89 процентов. В первой половине 2024-го ожидается охлаждение спроса. Ситуация в отрасли будет зависеть от внешнего регулирования, новых программ по ипотеке и покупательской способности россиян, добавил Сырцов.

Ранее москвичам назвали районы с самыми высокими темпами роста цен на первичное жилье. Самые ликвидные лоты обнаружили в Замоскворечье — за прошедшие 12 месяцев они подорожали в среднем на 39,4 процента.