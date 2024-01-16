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09:12, 16 января 2024Среда обитания

Названы районы Москвы с самыми быстрорастущими ценами на жилье

Замоскворечье опередило ЦАО по темпам роста на жилье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Замоскворечье оказалось районом с наиболее ликвидным жильем на первичном рынке в историческом центре Москвы, опередившим по темпам роста цен на жилье Центральный административный округ (ЦАО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Rariteco.

В Замоскворечье новостройки и проекты реконструкции за прошедшие 12 месяцев подорожали в среднем на 39,4 процента. В ЦАО и во всей Москве максимальная средняя стоимость жилья на первичном рынке наблюдается в Тверском районе — 2,18 миллиона рублей за квадратный метр. По этому показателю Замоскворечье занимает шестое место с результатом в 988,2 тысячи рублей за квадратный метр.

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На втором месте по росту стоимости первичного жилья находится Арбат (плюс 32,2 процента), на третьем — Тверской район (плюс 14,8 процента). Также Замоскворечье занимает второе место в целом в Москве по темпам удорожания первичного жилья. На первом месте оказалось Марьино с ростом на 53 процента, на третьем — Печатники (плюс 36,5 процента).

В Rariteco объяснили динамику цен в Замоскворечье выходом на рынок нового делюкс-квартала. Эксперты также обратили внимание на переизбыток предложения элитного жилья в Хамовниках и на Якиманке. «Золотой квадрат» Замоскворечья имеет перспективы развития, сопоставимые со знаменитой «Золотой милей» (неформальное название элитного района на улице Остоженка), заявила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Особенно востребованными будут современные делюкс-комплексы с классической архитектурой, просторными планировками, террасами, а также интеллектуальными системами и продвинутым сервисом. Россияне будут приобретать их как для собственного проживания, так и в качестве инвестиций, считает она.

Ранее сообщалось, что в престижном микрорайоне Олимпийская Деревня за западе Москвы в одном из домов рухнули цены на жилье из-за поведения трудного 15-летнего подростка. По словам очевидцев, он пытался поджечь ребенку руку зажигалкой, пинал котят и собак и сшибал детей с велосипедов.

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      Мария Черкасова
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