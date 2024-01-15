Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:25, 15 января 2024Среда обитания

Трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном районе Москвы

В элитном районе Москвы упали цены на жилье из-за трудного ребенка
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В престижном микрорайоне Олимпийская деревня за Западе Москвы упали цены на жилье из-за поведения трудного ребенка. О том, как подросток обрушил цены на элитные квартиры, сообщает KP.RU.

По словам очевидцев, подросток пытался поджечь ребенку руку зажигалкой, пинал котят и собак, сшибал детей с велосипедов, царапал машины и расписывал подъезды граффити, кидался бутылками и яйцами из окна, обливал дворников кипятком.

Жители микрорайона отмечают, что действия 15-летнего мальчика обусловлены ментальными проблемами, которые усугубились в период пубертата. В результате поведение ребенка отразилось на ценах на жилье. «Квартиры в девятом доме, где он живет, стоят дешевле, чем в остальных корпусах "деревни"», — рассказали соседи трудного подростка.

Так, один квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов микрорайон стоит 320-350 тысяч рублей. В доме номер девять, где живет этот ребенок, — около 250 тысяч рублей. По данным KP.RU, за последние пару лет на подростка составили 91 заявление в полицию. Однако уголовное наказание нарушитель не понесет из-за наличия справки от психиатра. Суд направил ребенка на принудительное лечение.

Ранее стало известно, что площадь купленного россиянами в 2023 году жилья вернулась к уровню 1990-х годов. Размер жилплощади на вторичном рынке недвижимости снизился с 54,3 квадратного метра в 2015 году до 48,7 «квадрата» в 2022 году. В 1995 году, по данным специалистов, этот показатель составлял 47,7 квадратного метра.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      Украина атаковала российский регион

      В Госдуме раскритиковали идею запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к запуску «Метеора-М»

      Золотые резервы России резко выросли

      Долг Блиновской по делу о неуплате налогов увеличился на девять миллионов рублей

      Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции

      В Европе предложили вернуть пошлины на украинские товары

      В Киеве из-за мобилизации значительно сократилось число таксистов

      В России охранник магазина известной сети напал на школьницу и повалил ее на пол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости