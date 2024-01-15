Трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном районе Москвы

В элитном районе Москвы упали цены на жилье из-за трудного ребенка

В престижном микрорайоне Олимпийская деревня за Западе Москвы упали цены на жилье из-за поведения трудного ребенка. О том, как подросток обрушил цены на элитные квартиры, сообщает KP.RU.

По словам очевидцев, подросток пытался поджечь ребенку руку зажигалкой, пинал котят и собак, сшибал детей с велосипедов, царапал машины и расписывал подъезды граффити, кидался бутылками и яйцами из окна, обливал дворников кипятком.

Жители микрорайона отмечают, что действия 15-летнего мальчика обусловлены ментальными проблемами, которые усугубились в период пубертата. В результате поведение ребенка отразилось на ценах на жилье. «Квартиры в девятом доме, где он живет, стоят дешевле, чем в остальных корпусах "деревни"», — рассказали соседи трудного подростка.

Так, один квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов микрорайон стоит 320-350 тысяч рублей. В доме номер девять, где живет этот ребенок, — около 250 тысяч рублей. По данным KP.RU, за последние пару лет на подростка составили 91 заявление в полицию. Однако уголовное наказание нарушитель не понесет из-за наличия справки от психиатра. Суд направил ребенка на принудительное лечение.

Ранее стало известно, что площадь купленного россиянами в 2023 году жилья вернулась к уровню 1990-х годов. Размер жилплощади на вторичном рынке недвижимости снизился с 54,3 квадратного метра в 2015 году до 48,7 «квадрата» в 2022 году. В 1995 году, по данным специалистов, этот показатель составлял 47,7 квадратного метра.