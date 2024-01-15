Россияне вернулись к жилью как в 90-х

Площадь купленного россиянами в 2023 году жилья вернулась к уровню 90-х

Средняя площадь вторичного жилья, которое россияне покупали в 2023 году, вернулась к уровню 1990-х годов. Это выяснили аналитики федеральной компании «Этажи». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Размер жилплощади на вторичном рынке недвижимости снизился с 54,3 квадратного метра в 2015 году до 48,7 «квадрата» в 2022 году. В 1995 году, по данным специалистов, этот показатель составлял 47,7 квадратного метра.

Как пояснил директор по продажам компании Сергей Зайцев, площадь лотов снизилась прежде всего из-за тенденции к строительству мини- и микростудий, а также перепланировки крупногабаритных вариантов. Кроме того, приобрести такую недвижимость можно за меньшую сумму, чем более просторные квартиры. Также эксперт отмечает, что многие россияне предпочитают покупать компактное жилье с целью инвестиций: будущей перепродажи или сдачи в аренду. Интерес покупателей к малогабаритному жилью продолжит расти в том числе из-за высоких ставок по ипотеке, добавляет Зайцев.

Ранее эксперты назвали города России с наиболее подорожавшим вторичным жильем. Лидером рейтинга стал Новокузнецк. Большой прирост цен также зафиксирован в Магнитогорске и Махачкале.