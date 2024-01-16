Мужчин предупредили об опасности использования популярной функции в автомобиле

Использование подогрева сидений в автомобиле может негативно повлиять на качество спермы и способность мужчины иметь детей. Об опасности популярной автомобильной функции предупредил эксперт по мужской фертильности, профессор андрологии в Манчестерском университете Аллан Пейси, пишет Daily Mail.

Пейси объяснил, что при нагревании интимной зоны до определенной температуры снижается выработка сперматозоидов, ухудшается их качество и скорость движения. Андролог подчеркнул, что это временный эффект, который возникает только при регулярном воздействии высоких температур. Тем не менее он посоветовал не пользоваться подогревом сидений тем, кто планирует в ближайшее время зачать ребенка.

Также Пейси считает, что для поддержания фертильности не следует использовать электронные одеяла с подогревом, носить узкое белье или брюки. Специалист объяснил, что для наилучшего качества спермы температура яичек должна быть немного ниже общей температуры тела.

Ранее уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что частое посещение бани и малоподвижный образ жизни ухудшают качество спермы. Кроме того, негативно влияет на фертильность ежедневная мастурбация, предупредил врач.