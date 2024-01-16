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12:07, 16 января 2024Из жизни

Мужчина без разрешения пригласил бездомного на день рождения девушки

В Шотландии мужчина пригласил бездомного переночевать с ним и его девушкой

Фото: Unsplash

В Шотландии мужчина разозлил партнершу, пригласив бездомного человека переночевать с ними в одном номере отеля. Об этом сообщает The Sun.

В социальной сети девушка рассказала, что инцидент произошел в день ее рождения в городе Эдинбург, где бойфренд забронировал номер в отеле по случаю праздника. По словам пользовательницы, они приехали в город на поезде, гуляли по рождественским рынкам и хорошо проводили время, а позже отправились заселяться в отель. По пути мужчина заметил бездомного на обочине. Он подошел к незнакомцу и пригласил его в номер отеля, чтобы угостить едой. Девушка не стала возражать бойфренду и пошла в магазин за напитками, будучи уверенной, что бездомный покинет номер до ее возвращения.

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Однако когда она пришла в отель с покупками, то узнала, что бойфренд предложил незнакомцу переночевать на диване вместе с ними. Пользовательнице пришлось потратить деньги на одежду и предметы гигиены для бездомного, после чего она собрала свои вещи и уехала домой первым поездом. «Не поймите меня неправильно, я за помощь бездомным. Но чувствовать себя третьим лишним в свой день рождения — это не то, что было у меня в планах», — говорит она.

Ее бойфренда осудили в сети. Многие комментаторы сочли, что он поставил под угрозу безопасность возлюбленной, впустив неизвестного мужчину в их номер. «Я за то, чтобы помочь кому-то, но сначала это нужно было обсудить с вами. Причем в любой день, не только в день вашего рождения», — написал один из комментаторов. Однако нашлись и те, кто поддержал мужчину и назвал его поступок жестом доброй воли.

Ранее сообщалось, что мужчина из Одессы решил оригинально поздравить девушку с днем рождения и заручился помощью бездомных. Он заплатил им по сто гривен, раздал им мишуру и попросил написать пожелания на картонках, при помощи которых обычно просят милостыню.

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      Алиса Удовик
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