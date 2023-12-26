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20:08, 26 декабря 2023Из жизни

Мужчина устроил для девушки романтический сюрприз с помощью бездомных

Одессит решил оригинально поздравить девушку и заручился помощью бездомных

Мужчина из Одессы решил оригинально поздравить девушку с днем рождения и заручился помощью бездомных. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Находчивый одессит захотел устроить любимой романтический сюрприз, но не нашел варианта лучше, чем заказать поздравление у бездомных. Он заплатил им по сто гривен (244 рубля), раздал им мишуру и попросил написать пожелания на картонках, при помощи которых обычно просят милостыню.

Несколько мужчин и одна женщина окружили нарядную именинницу в шубе с цветами и стали ее поздравлять. Девушка выглядела немного смущенной, но не испугалась неожиданного представления.

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Ранее сообщалось, что кошка по кличке Страшила спасла жизни россиян во время пожара. Животное разбудило хозяина, когда из соседней квартиры в подъезд повалил дым. Мужчина успел поднять соседей и вывести их на улицу.

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      Антонина Черташ
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