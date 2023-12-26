Мужчина устроил для девушки романтический сюрприз с помощью бездомных

Одессит решил оригинально поздравить девушку и заручился помощью бездомных

Мужчина из Одессы решил оригинально поздравить девушку с днем рождения и заручился помощью бездомных. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Находчивый одессит захотел устроить любимой романтический сюрприз, но не нашел варианта лучше, чем заказать поздравление у бездомных. Он заплатил им по сто гривен (244 рубля), раздал им мишуру и попросил написать пожелания на картонках, при помощи которых обычно просят милостыню.

Несколько мужчин и одна женщина окружили нарядную именинницу в шубе с цветами и стали ее поздравлять. Девушка выглядела немного смущенной, но не испугалась неожиданного представления.

Ранее сообщалось, что кошка по кличке Страшила спасла жизни россиян во время пожара. Животное разбудило хозяина, когда из соседней квартиры в подъезд повалил дым. Мужчина успел поднять соседей и вывести их на улицу.