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17:54, 16 января 2024Из жизни

Мужчина завел 700 тарантулов дома ради психического здоровья

Daily Mirror: в Великобритании мужчина завел 700 тарантулов и стал счастливым

Фото: Unsplash

Житель Великобритании решил улучшить психическое здоровье и завел более сотни тарантулов. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летний Аарон Финикс из города Йет, графство Южный Глостершир, начал собирать тарантулов, когда у него диагностировали биполярное расстройство. Врачи сказали, что хобби может помочь мужчине восстановить эмоциональное и психическое состояние, и тогда он решил коллекционировать ядовитых пауков. Позже увлечение Аарона переросло в нечто большее. Сейчас он путешествует по всей стране и спасает тарантулов, от которых избавились предыдущие владельцы.

В настоящее время в доме мужчины живет более 700 пауков, для них он выделил отдельную комнату. Вместе с Аароном проживает его партнерша, 47-летняя Джо, и две ее дочери-подростка. Женщина не возражает против хобби возлюбленного, так как благодаря увлечению он стал счастливым. «Это просто моя жизнь, это все для меня. Не думаю, что для меня существует какой-то предел. Как только у меня появился один тарантул, я понял, что хочу еще. Пока я знаю, что могу заботиться о них и обеспечивать им базовый уход, я счастлив», — утверждает Аарон.

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Мужчина тратит около 100 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей) в месяц на содержание тарантулов. А чтобы сэкономить на их пропитании, он самостоятельно разводит саранчу и мучных жуков. В будущем Аарон собирается открыть свой магазин тарантулов. Он уже работает над сайтом, где сможет их продавать. Его периодически приглашают на детские праздники, где он предоставляет возможность безопасно познакомиться с пауками как детям, так и их родителям.

Ранее сообщалось, что в Австралии найден самый крупный паук, относящийся к виду Atrax robustus. Книга рекордов Гиннесса называет их самыми ядовитыми пауками в мире.

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