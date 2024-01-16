На Украине предупредили о возможном дефиците электроэнергии

«Укрэнерго»: в энергосистеме страны возможен дефицит на уровне одного процента

В энергосистеме Украины возможен дефицит на уровне одного процента. Об этом предупредила компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне одного процента», — говорится в сообщении.

Причиной недостачи электроэнергии в компании назвали рост потребления из-за прогнозируемого похолодания, а также уменьшение объемов производства солнечными электростанциями из-за облачной погоды.

15 января депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время парламент будет работать без отопления из-за аварии. Он объяснил ситуацию «временной аварией с трубой».