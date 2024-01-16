Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 16 января 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о возможном дефиците электроэнергии

«Укрэнерго»: в энергосистеме страны возможен дефицит на уровне одного процента

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

В энергосистеме Украины возможен дефицит на уровне одного процента. Об этом предупредила компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне одного процента», — говорится в сообщении.

Причиной недостачи электроэнергии в компании назвали рост потребления из-за прогнозируемого похолодания, а также уменьшение объемов производства солнечными электростанциями из-за облачной погоды.

15 января депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время парламент будет работать без отопления из-за аварии. Он объяснил ситуацию «временной аварией с трубой».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Володин заявил о предотвращенной благодаря СВО третьей мировой войне

      Медведева рассказала об отношении к алкоголю

      Названы политические последствия принятия закона о мобилизации на Украине

      На Украине предупредили о возможном дефиците электроэнергии

      Волочкова решила обратиться в полицию из-за видео со стянутыми штанами

      В российской школе класс затопило кипятком

      В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

      Стало известно имя нового ведущего «Модного приговора»

      Обнаружена новая двойная система класса Be/X-ray

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости