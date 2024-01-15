Верховная Рада Украины осталась без отопления из-за аварии

Верховная Рада Украины в ближайшее время будет работать без отопления из-за аварии. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий объяснил это «временной аварией с трубой».

Ближайшее заседание украинского парламента пройдет 16 января.

Ранее сообщалось, что накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова на случай длительных отключений электричества и отопления. Цена на них при этом увеличилась на треть, а ждать их приходится по месяцу и более.

9 января стало известно, что на Украине из-за непогоды без света остались больше тысячи населенных пунктов. Наибольшее число отключений электроэнергии произошло в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.