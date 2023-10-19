На Украине резко вырос спрос на дрова из-за возможных отключений электричества

Накануне зимы на Украине резко вырос спрос на дрова и другие товары на случай длительных отключений электричества и отопления. Об этом пишет «Страна.ua».

По информации издания, цена на дрова выросла на треть, а ждать их приходится по месяцу и более. В некоторых регионах возник настоящий дефицит дров, ведь на домохозяйство на зиму надо минимум 8-10 кубометров, оптимально — 30-40 кубометров.

«Альтернативы нет: наш район не газифицирован, электроэнергия дорогая, а дрова в дефиците. Как пережить зиму — непонятно», — рассказала глава деревообрабатывающего предприятия в Львовской области Ирина Мацепура.

Также украинцы, живущие в частных домах, активно закупают печки, твердотопливные котлы, буржуйки и топливо. Некоторые делают дома энергонезависимыми, оборудуя камины с воздуховодами.

Печной мастер из Киевской области Юрий признался, что уже с весны у него нет отбоя от клиентов. За это время он даже не смог сходить в отпуск. Многие клиенты заказывают даже в современные коттеджи традиционную украинскую печь с «грубой» — горячей стеной, лежанкой и плитой для готовки.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил о возможных отключениях света. По его словам, сейчас в стране проводятся учения для принятия «любых решений».